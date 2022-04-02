كيفية التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل بالمملكة

زادت محركات جوجل في الفترة الأخيرة للبحث عن كافة الإجراءات لكي يتم الطلب للعمل على اعتماد المعاملة، حيث أن يتم تحويل مبلغ التعويض الخاص بالمستفيد على رقم الحساب المسجل به المستفيد، وأضاف إلى ذلك أن التقديم بداية كل شهر ميلادي، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح الشروط الهامة لاستحقاق الدعم من نظام ساند للعاطلين عن العمل الذي يستهدف الأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة والأشد احتياجاً.

شروط الاستحقاق من دعم ساند للتأمينات :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب عدم توفر مصدر دخل للمستفيد. يجب أن يكون مسجل داخل التأمين ضد التعطل عن العمل، التسجيل قبل يوم 1 من شهر يناير 2020م وسوف يظل سارياََ. سوف يكون الحد الأقصى للعمال المصرف لهم التعويض يصل بنسبة مئوية قد تصل إلى 70% للعاملين في المؤسسة.

خطوات التسجيل في نظام ساند :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة. يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في حالة إذا كان مسجل على الموقع من قبل، في حالة عدم التسجيل يقوم المتقدم إنشاء حساب. ثم يجب بعد ذلك الدخول على قائمة الخدمات المنسدلة، لكي يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على زر دعم التضرر من أزمة كورونا المستجد. يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات لصاحب الطلب. ثم بعد ذلك النقر على “تقديم الطلب”. سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوال المستفيد تحمل الكود. يجب التأكد من تقديم الطلب.

وقد تجد الإشارة إلى أن قمنا بختم حديثنا عن جميع خطوات التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أن هذا الدعم أوضحته المؤسسة للعاملين المتضررين بسبب الإجراءات الاحترازية الممكنة إلهي أوضحتها الحكومة السعودية، وأضاف إلى ذلك سوف يتم فحص طلب المتقدم أولاََ من خلال الخبراء، ولذلك سوف يتم قبول الطلب أم رفضه.

المؤسسة العامة بالمملكة العربية السعودية تهدف في الفترة الأخيرة على أن المشاركة في الملتقيات إلى رفع مستوى الوعي داخل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسعودية، وأضاف إلى ذلك ما تم تقديمه من منافع المشتركين وأصحاب العمل، وهذا لكي يتم التعرف على الخدمات الإلكترونية الهامة المعلن لجميع عملاء المؤسسة.