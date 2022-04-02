الرئيس الأوكرانى: إنقاذ 3700 شخص من مدينة ماريوبول المحاصرة

جدة - نرمين السيد - ووجه زيلينسكى، الشكر البرلمان الأوروبى لدعمه أوكرانيا فى الفترة الأخيرة.
وفى وقت سابق، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، التعليق على مزاعم روسية بوقوع غارة لطائرات هليكوبتر أوكرانية على مستودع وقود فى مدينة بيلجورود بجنوب روسيا.
وقال موتوزيانيك، فى بيان تلفزيونى، اليوم الجمعة: "أود أن أؤكد أن أوكرانيا تنفذ عملية دفاعية ضد القوات الروسية فى أوكرانيا، وهذا لا يعنى أن أوكرانيا يجب أن تكون مسئولة عن كل سوء تقدير أو حدث أو كارثة وقعت على أراضى الاتحاد الروسى".
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التى نشهد فيها مثل هذه الاتهامات، لذلك لن أؤكد أو أنفى هذه المعلومات".
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