مجلس حقوق الإنسان يعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لفلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس حقوق الإنسان فى ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة فى جنيف، تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خلفا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك.





ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين فى بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، بتعيين المحامية الدولية فرانسيشكا البانيز، مقررة خاصة، مشيرة إلى أنها ستكمل الإرث القانونى الهام الذى وضعوه قبلها المقررين الخاصين لفلسطين، ومخرجات التقرير الدولية حول الابارتهايد، وإقامة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى، لنظام فصل عنصرى، واستعمار استيطانى.

وأشارت إلى التاريخ النزيه للقانونية فرانسيسكا البانيز، ومؤهلاتها القانونية واستقلاليتها، وأهمية أن تراكم على إنجازات من سبقوها إلى هذا المنصب الهام.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولى للتعاون مع المقررة الخاصة الجديدة؛ لتسهيل مهامها لتنفيذ ولايتها المناطة بها فى رصد الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها الأدوات المختلفة للاحتلال الإسرائيلى من مسؤوليين سياسيين وعسكريين، ومستوطنين، ونظام ما يسمى بالمحاكم التى ترسخ منظومة الإرهاب الاستعمارى لأرض دولة فلسطين، مطالبة إياهم بالضغط على إسرائيل للسماح للمقررة الجديدة بالوصول، ودخول الأرض الفلسطينية المحتلة، وألا ترفض دخولها كما منعت المقررين السابقين فى محاولة لإخفاء جرائمها.

وتمنت الخارجية للقانونية فرانشيسكا البانيز النجاح فى مهمتها بما يساهم فى حماية حقوق الإنسان الفلسطينى وصولا إلى تجسيدها وإحقاقها.