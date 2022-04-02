للشباب العاطل عن العمل سجل في دعم حافز وموعد استلام الراتب في شهر رمضان

للشباب العاطل اطلب دعم حافز من خلال بوابة طاقات وهو احد أهم برامج الدعم التي تقمها الحكومة في المملكة حيث أن برنامج حافز يهدف إلى توفير فرص عمل إلى المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل مناسبة في المملكة، ويعتبر راتب حافز دعم للكثير من الشباب الخريجين الذين لم يحصلوا على وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على دعم حافز وكيفية التقديم على الدعم وموعد صرف حافز لشهر ابريل، حيث تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي خلال فترة 12 شهر فقط، وأن قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن 1500 ريال سعودي وذلك في خلال الأربعة أشهر الأولى من العام وفي أثناء الأربعة أشهر الثانية من العام يحصل المستفيد على 1250 ريال سعودي وأخيراً يبلغ قيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيدين 1000 ريال سعودي خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام، وكما أن بوابة حافز تزيد من إمكانياتهم ومهاراتهم وتجعلهم قادرين للحصول على وظيفة مناسبة بواسطة التدريبات التي يقدمها لهم حافز.

الشروط الواجب توافرها للحصول على راتب حافز:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأساس ويشترط أن يكون مقيم على أرض السعودية

يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتعدى ذلك.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم قد قام بالتسجيل سابقاً في برنامج طاقات للحصول على راتب حافز.

ألا يكون مسجلا في أي من التأمينات الاجتماعية أو الشؤون الاخرى.

ويشترط للحصول على دعم حافز أن يكون الشخص المتقدم قادر على العمل وألا يعاني من أي شيء يعوقه عن العمل.

موعد صرف راتب حافز لشهر أبريل:

فقد تقرر ان يتم إيداع راتب حافز في يوم 6 من شهر أبريل للشباب المتوقفين عن العمل، والذي يوافق 5 رمضان ومن الممكن سيتم إيداعه في آخر أسبوع من شهر شعبان.

كيفية الحصول على راتب ودعم حافز: