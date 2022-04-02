الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وكيفية الاعتراض وسداد المخالفات المرورية إلكترونيا

تقدم منصة ابشر الالكترونية الكثير من الخدمات لكافة المواطنين ومن اهم ماتقدمه الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تقديم الاعتراض على المخالفات وكيفية السداد لهذه المخالفات، وهو ماسوف نوضحه بالتفصيل بداخل المقال، حيث ان هناك عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، ولذلك وفرت وزارة الداخلية وهيئة المرور السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية و بوابة وزارة الداخلية وهذا للتسهيل على المواطنين وتخفف عنهم من الذهاب إلى الإدارات الحكومية وهيئات المرور، ولذلك أصبح بإمكانك الكشف عن المخالفات المرورية برقم اللوحة و تقديم اعتراض عن المخالفات المرورية إلكتروني.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة:

تعد منصة أبشر من أهم المنصات القديمة ذات تحديث تكنولوجي على أعلى درجة معتمدة من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المنصة إلى مساعدة كافة المواطنين وسد احتياجاتهم، فهي تعتبر منصة خدمية وتوفر لديها الكثير من الخدمات، وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم تقوم بالنقرعلى أيقونة خدمات الأفراد.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يقوم الشخص المستفيد باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة و اكتب رقم الهوية.

التأكد من إدخال رقم اللوحة السيارة بشكل صحيح

الضغط أيقونة الاستعلام.

ثم تخطي الرمز المرئي الضغط على كلمة إظهار.

انتظر سوف يظهر أمامك كافة بيانات و المخالفات المرورية.

كيفية الإعتراض عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر: