نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام المرور السعودي في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الإدارات المرتبطة مالياً أو إدارياً بإدارة السلامة العامة، حيث تتولى العديد من المسؤوليات منها تنظيم ومتابعة إدارة قطاع أعمال الطرق، وهذا قرار من السلطة المختصة بالمملكة، لكنه يزيد من المسؤولية المرجعية لنظام النقل السعودي، والعديد من المهام الأخرى، ويصف هذا المقال توقيت المواصلات في المملكة العربية السعودية في رمضان 2022.

مواعيد دوام المرور السعودي في رمضان 2022

أصدرت الهيئة العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية ساعات النقل الشهرية في شهر رمضان لعام 2022 م 1443 هـ، تعمل دائرة النقل في الأشهر المباركة ماعدا الجمعة والسبت، وتحدد أوقات الصباح والمساء على النحو التالي:

تبدأ ساعات الصباح المرورية في المملكة العربية السعودية في الساعة 9 صباحًا وتنتهي الساعة 13:30 مساءً.

يبدأ يوم العمل المسائي للمواصلات السعودية في الساعة 2 ظهراً وينتهي الساعة 5 مساءً.

مواعيد عمل المرور السعودي بعد شهر رمضان

ساعات العمل العادية للعودة لحركة المرور على الطرق في المملكة العربية السعودية، سيتم العمل على فترتين، صباحًا ومساءً، من الأحد إلى الخميس، بالقرارات التالية:

يبدأ العمل الصباحي في الساعة 7:30 وينتهي الساعة 2:30 مساءً.

المناوبات الليلية من الساعة 3:30 مساءً حتى 8:30 مساءً.

إجازة إدارة المرور السعودية في شهر رمضان

تبدأ عطلة المديرية العامة يوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان الموافق 26 أبريل، وتنتهي في 5 شوال الموافق 6 مايو.

حركة المرور السعودية ساعات بعد رمضان

تستأنف الحركة السعودية أعمالها بشكل طبيعي بعد إجازة رمضان 1443/2022، وذلك لفتح الباب للجميع في نوبتين، صباحًا ومساءً، خلال الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

الجدول الزمني لخدمة الطرق الصباحية من 7:30 إلى 14:30.

يبدأ دوام شرطة المرور المسائي من الساعة 15:30 إلى الساعة 20:30.

ساعات المرور في رمضان

حددت المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية موعد المرور لشهر رمضان 1443/2022، حيث تعمل حركة النقل على مدار الشهر الكريم ماعدا الجمعة والسبت، ومدة عملها محددة على فترتين صباحية ومسائية حسب ما هو مرفق أدناه.

رمضان 2022 المملكة العربية السعودية – التوقيت الصباحي: يبدأ إنشاء الطرق من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا في رمضان.

رمضان 2022 المملكة العربية السعودية جدول المناوبات المسائية لحركة المرور: سيبدأ إنشاء الطرق من 2:00 مساءً إلى 5:00 مساءً مع وردية مسائية طوال شهر رمضان.