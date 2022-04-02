لتكملة مشروعك ولسداد ديونك اطلب تمويل إمكان الراجحي حتى 50 الف ريال بدون كفيل

يقدم بنك الراجحي تمويل نقدي سريع لتلبية رغبة عملائه و بتوفير مجموعة مختلفة من القروض والتمويلات من ضمنها تمويل إمكان الراجحي، ونعرض من خلال مقالي شروط الحصول على تمويل امكان واهم مزاياه وكيفية الحصول على تمويل امكان، حيث يمتاز تمويل امكان بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب الخاص بالمتقدم للحصول على التمويل، ويمكن لعميل بنك الراجحي أن يقدم الطلب الخاص بالتمويل عن طريق تطبيق إمكان، ويأتي ذلك التمويل في إطار مساعدة المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية في حالة احتياجاتهم المالية ولمواجهة مشاكل الحياة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إمكان الراجحي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ويشترط أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية.

امتلاك سجل ائتماني سليم.

تقديم كشف حساب موضح به آخر تحركات ل3 أشهر الأخيرة

ويشترط للحصول على التمويل ان تكون مدة السداد الخاصة بالتمويل تصل إلى 24 شهر.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 25 عام، ولا يزيد عن 60 عام كحد أقصى.

من أهم الشروط ضرورة امتلاكه حساب بنكي في بنك الراجحي.

اهم مميزات تمويل شركة إمكان الراجحي:

إمكانية الحصول على مبلغ التمويل حتى 50 ألف ريال سعودي.

ومن مزاياه ايضا تصل فترة سداد الأقساط إلى 24 شهر.

ليس بحاجة إلى كفيل.

ومن اهم مزايا تمويل امكان متوافق مع جميع أحكام الشريعة والدين.

كيفية طلب تمويل إمكان الراجحي:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي للحصول على القرض بكل سهولة، نوضح من خلال هذا المقال هذه الخطوات وهي: