نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وكيفية تقديم إعتراض عن معاش الضمان الإجتماعي المطور في المقال التالي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من خدماتها ومساعدتها للمواطنين وللاسر الاكثر واشد احتياجا وقد عملت الوزارة على استيعاب عدد كبير من الاسر في الضمان الاجتماعي المطور، و حيث يرغب جميع المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج الذي يقدم الدعم للمواطنين على مستوى جميع أنحاء المملكة إلى التعرف على خطوات ورابط استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور كما سوف نذكره بالمقال، والذي يتم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل وذلك وفقاً للمساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من هذا البرنامج، ونوضح كذلك حالات الاعتراض على الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على الضمان، وأعنلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات تقديم آلية اعتراض، حيث يمكن للمواطن الحصول على أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن لاى مواطن من تقديم اعتراض عن الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو تقديم شكوى مالية عن المعاش من خلال رابط الوزارة. كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور: ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم عليك باختيار من الخدمات الإلكترونية خدمة الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية وكلمة المرور.

ثم تقوم بكتابة رقم التحقق والنقرعلى ايقونة تسجيل سيظهر الملف الشخصي الخاص بك ويمكن التعرف على الحالة من خلاله بسهولة. كيفية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي: ادخل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة “برامج الدعم الخاصة بالمتسفيد”.

ثم تقوم باختيار ايقونة “الأهلية والاستحقاق”.

ضرورة التأكد من ذكر كافة الأساب لعدم الأهلية

بالإضافة إلى تقديم اعتراض بكتابة تفاصيل الأهلية.

بضرورة إرفاق ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على عدم الاعتراض. شروط الواجب توافرها للحصول على الضمان الإجتماعي المطور: يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية لا غير من الأساس.

وكما يشترط للحصول على الضمان زوجة السعودي وأرملته ومطلقته بشرط الإقامة الدائمة في السعودية ووجود إقامة سارية.

ويشترط للحصول على الضمان ألا يزيد دخل الفرد داخل الأسرة عن 550 ريال سعودي، ولا يزيد دخل الفرد الشخصي عن 1100 ريال سعودي.

ويشترط للحصول على الضمان أن يكونوا من الفئات المستحقة أبناء الأرملة أو المطلقة من غير سعودي بشرط الإقامة الدائمة في المملكة ووجود بطاقة تنقل سارية ومستند رسمي لإثبات الزواج.

ويشترط للحصول على الضمان ألا يكون المتقدم يمتلك أي عقارات أو مشروع تجاري أو أراضي زراعية أو سكنية.

وكما يشترط للحصول على الضمان الأشخاص ذوي الإعاقات والأيتام وذويهم والأرامل والمطلقات المقيمين في المملكة أو من لديهم بطاقة تنقل سارية. عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وكيفية تقديم إعتراض عن معاش الضمان الإجتماعي المطور - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وكيفية تقديم إعتراض عن معاش الضمان الإجتماعي المطور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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