نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية هذا الاسبوع على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عروضه وخصوماته ما زالت مستمرة وبقوة تصل إلى 50% على كافة المنتجات والسلع الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة تناسب كافة المستهلكين، وهو من أكثر المراكز التجارية انتشاراً لتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً. عروض وخصومات هايبر بنده الأجهزة الكهربائية: متواجد بالعرض قلاية بدون زيت سينكور، بسعر 199 ريال سعودي، لعمل أشهى بطاطس مقلية بدون زيت لتكون صحية وخفيفة على المعدة. كما متاح أيضاً قلاية بدون زيت إنتاج شركة تيفال، سعة 4.2 لتر لتساع كمية أكبر من المقليات سعرها قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 399 ريال سعودي، لقلي البطاطس وأيضاً يمكن قلي السمبوسك بها لعشاقها بدون زيت.

أما عن عرض القلاية أي تي سي سعة 5.5 لتر فسعرها الآن 239 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

تخفيض هائل على الشواية تيفال بسعر 279 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 449 بارد بالحصول على العرض الآن قبل نفاذ الكمية.

خصم 10% على خلاط يدوي كليك أون قوة 350 وات، متعدد الإستخدامات لفرم الخضروات ومعه مضرب كهربائي لتحضير الكيكات وخفق الكريم شانتيه. متاح خلاط يدوي كي أون قوة 300 وات متوفر عليه خصم يصل إلى 20% سعره بعد الخصم أصبح 49 ريال سعودي.

عصارة بلاك أند ديكر قوة 350 وات سعرها 299 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي،لعمل كل أنواع العصائر الفريش كالبرتفال واليوسفي للحصول على عصير شهي وفريش وفي نفس الوقت مضمون من حيث الجودة والنظافة.

خصم 50% على غلاية كهربائية إنتاج شركة ارايتي الآن ولفترة محدودة بسعر 49 ريال سعودي، لعمل المشروبات الساخنة بكل سهولة وفي دقائق.

أما عن عرض الغلاية الكهربائية المقدمة من شركة كولين سعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

متوفر بالعرض خلاط مع مطحنة مولينكس لتحضير الأطعمة سعره قبل 269 ريال سعودي والآن بداخل العرض 133 ريال سعودي.

تخفيض على قطاعة الخضروات التي لا غنى عنها لتقطيع الخضار وفرمة في وقت بسيط المقدمة من شركة كولين 300 وات سعرها قبل العرض كان 79 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49 ريال سعودي.

خصم 50% على خلاط يجوي كينوود متعدد الاستخدامات بسعره بعد الخصم 144.58 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: كما يتوفر لدينا في العرض سمك قاروص سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 28.95 ريال سعودي، ويحتوي السمك على الاميجا 3 ويمد الجسم بالبروتين.

كما يتوفر لدينا في العرض سمك سلمون نرويجي سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 69.95ريال سعودي.

ويوجد في العرض جمبري بحري سعر الكيلو 84.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 94.95 ريال سعودي، يجب الإكثار منه حيث يحتوي الجمبري على نسبة عالية من الفسفور.

كما يتوفر في العرض روبيان مزرعة سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 31.95 ريال سعودي.

كما يتوفر في العرض صلصة المكرونة مقدمة من شركة قودي يتكون العرض من برطمان + واحد هدية وزن البرطمان 450 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 18.75 ريال سعودي، وتدخل الصلصة في كثير من الأكلات والطواجن. عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية هذا الاسبوع على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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