الجيش الأوكراني: أحبطنا هجوما صاروخيا روسيا على أوديسا

قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.
وفي وقت سابق قال الحاكم مكسيم مارتشينو إن ثلاثة صواريخ أصابت منطقة سكنية وإن ضحايا سقطوا جراء ذلك.
وقالت قيادة الجيش الأوكراني الجنوبية في منشور على فيسبوك إن القصف استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية التي يمكن أن يكون تدميرها خطيرا على السكان المدنيين، لكنها فشلت في الوصول لأهدافها.
على صعيد آخر، قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا الأسرى في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكراني.
ولم يحدد المسؤول الأوكراني عدد الجنود الروس الذين تم الإفراج عنهم ضمن الصفقة لكنه قال إن عملية التبادل كانت نتيجة مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين.
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