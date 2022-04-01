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عمر شويل - جدة لينك موقع فضاء أولياء الأمور لاستخراج نتائج الطلاب 2022 التي ظهرت مؤخراً في الجزائر من قبل وزارة التربية والتعليم الوطنية الجزائرية، ومن المعروف أن موقع فضاء هو أكثر المواقع الإلكترونية التي تعرض فيها نتائج الطلاب والطالبات، لذا نكتشف سويا آلية الاستعلام عن نتائج الطلبة 2022.

موقع فضاء أولياء الأمور لاستخراج نتائج الطلاب

تتم آلية استخراج نتائج الطلاب والطالبات في الثلاث مراحل التعليمية الابتدائي، المتوسطة، الثانوية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

يتم البحث للكشف عن النتائج لمعرفة درجات الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات عن طريق الأتي:

الدخول علي جوجل بحث والقيام بكتابة موقع وزارة التربية الوطنية .

. يتم أنشاء حساب عن طريق أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط لفتح رمز قائمة العنصر.

تسجيل أدخال الوصي بالتفصيل.

إضافة المعلومات الشخصية للمدرس.

يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للنظام الأساسي.

القيام بالنقر فوق المدارس.

يتم الضغط علي تسجيل جديد.

علينا بإدخال بيانات الطالب.

طبع الاستمارة.

يلزم ذهاب ولى الأمر إلي المدرسة ليوقع الاستمارة.

يحصل الواصي علي أيصال ليتم تنشيط حسابة ليتمكن من الوصول ألية عن طريق البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور.

يتم اختيار أو تحديد الفصل الذي تود معرفة نتيجته.

حدد قائمة عناصر الأطفال من قائمة المنسدلة.

الضغط علي النتيجة لمعرفتها.

نسيان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور لدخول لفضاء أولياء الأمور

يمكن للأولياء الأمور الذين قد فقدوا الوصول لنتائج أبناءهم القيام بإعادة تعين كلمة مرور الخاصة بهم ويتم الضغط علي خيار نسيت كلمة المرور علي صفحة الموقع ويتم أدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص لهم ثم الضغط فوق الارتباط الموجود في البريد الإلكتروني الخاص لهم حتي يتم الحصول علي رابط جديد للإعادة تعيين كلمة المرور ويتوجب علي الإباء الذين اخطؤوا في وضع معلومات حساب البريد الإلكتروني الخاص بأطفالهم الاتصال بمدير المدرسة للاستعادة.



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