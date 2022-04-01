صلاة التراويح فى أولى ليالى رمضان بالمسجد النبوى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأقيمت الصلاة وسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائرى المدينة المنورة، منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح فى جو مفعم بالسكينة والروحانية.

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدى المسجد النبوى بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها فى ساحة المسجد النبوى لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوى، وفتح الممرات داخل المسجد النبوى وساحاته.