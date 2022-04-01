جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان خلال الاتصال عددًا من الموضوعات المشتركة والأهمية المستمرة لوحدة الأطلسى، إلى جانب بحث الاجتماع الوزارى القادم لحلف الناتو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيرته البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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