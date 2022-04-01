جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخدمة أن "وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفى للقاح "سبوتنيك V" للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذى طوره مركز غاماليا الوطنى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة فى روسيا الاتحادية".
وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفى يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر.
وكان نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، قال فى وقت سابق إن اللقاح الأنفى الجديد ضد كورونا يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الروسية تسجل أول لقاح أنفى فى العالم ضد فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.