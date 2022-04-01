الصحة الروسية تسجل أول لقاح أنفى فى العالم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخدمة أن "وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفى للقاح "سبوتنيك V" للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذى طوره مركز غاماليا الوطنى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة فى روسيا الاتحادية".

وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفى يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر.

وكان نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، قال فى وقت سابق إن اللقاح الأنفى الجديد ضد كورونا يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.