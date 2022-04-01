قد وضحنا في مقال سابق شروط منح زوجة الرجل الكويتي للجنسية الكويتية إذا كانت أجنبية, واستكمالا لما بدأناه فسنذكر لكم الأوراق التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية الكويتية للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط منح زوجة الرجل الكويتي الجنسية الكويتية, كما وضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه يمكن أن يتم منح الجنسية الكويتية لأبناء السيدة الكويتية إذا كان زوجها اجنبي غير كويتيين.

الأوراق المطلوبة لتجنيس زوجة الرجل الكويتي

حددت وزارة الداخلية الكويتية الأوراق التي يتم إحضارها في حالة تطابق الشروط والأحكام علي زوجة الرجل الكويتي.

إحضار صورة شهادة الجنسية للزوج.

إحضار كلا من ( جواز السفر والبطاقة المدنية للزوج – الجواز الأصلي للزوجة- البطاقة المدنية للزوجة).

إحضار صورة شخصية للزوجة بخلفية زرقاء, بمقاس 4*6.

يتم إحضار صورة من شهادة الميلاد.

يتم إحضار وثيقة الزواج الخاصة بالزوج الكويتي والزوجة غير الكويتية.

إحضار الوثيقة التي تسمي بوثيقة استمرارية زواج من وزارة العدل.

أن يحضر الزوج والزوجة إلي مقر التقدم للحصول علي الجنسية.

في حالة كون المرأة أرملة فلابد من إحضار شهادة وفاة الزوج وكذلك الورثة للزوج, إحضار شهادة ميلاد الأبناء, والبطاقة المدنية, وشهادة عدم الزوجية.

أما بالنسبة للزوجة المطلقة إحضار شهادة الطلاق, وشهادات ميلاد الأبناء, والورثة, وكذلك شهادة عدم الزوجية.

إحضار شهادة إعلان الرغبة, وكذلك إحضار شهادة طبية من مستشفى حكومية تفيد عدم القدرة علي الأنجاب.

خطوات التقدم علي طلب للحصول علي الجنسية الكويتية

عدم تطابق الشروط والأحكام وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي الجنسية الكويتية, يجب اتباع الإجراءات التي تم تحديدها للتقدم بشكل رسمي لنيلها.

الذهاب إلي الإدارة العامّة للجنسية الكويتية وثائق السّفر المتواجدة في جميع المحافظات بالكويت وتقديم الأوراق المطلوبة. سداد جميع الرسوم اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية. ملء نموذج الرغبة الأولي للحصول على الجنسية الكويتية.

شروط تجنيس أبناء المرأة الكويتية