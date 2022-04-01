نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من الرجال الكويتيين المتزوجين بنساء غير كويتيين ويريدون أن يعطيهم الجنسية الكويتية, ويبحثون عن الشروط والأحكام التي تمكنهم من إعطاء زوجاتهم الجنسية الكويتية, وذلك في ظل تغيير الشروط والأحكام التي تم وضعها من قبل الحكومة الكويتية, ويرجع رغبة العديد من الأشخاص الكويتيين إعطاء زوجاتهم الجنسية الكويتية إلي المميزات الكثيرة التي يتم منحها إلي الأشخاص الحاملين للجنسية الكويتية.

شروط منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية

وضعت وزارة الداخلية الكويتية ضوابط لكل متقدم ليمنح زوجته الغير كويتية الجنسية الكويتية, وتم تعديل قانون الشروط التي تتم من خلالها الأخذ في الاعتبار ضوابط منح الجنسية الكويتية لزوجة الكويتي.

أن يحضر كلا من الزوجة والزوج إلي المقر لمنح الجنسية إليها.

في حالة أن الزوجة الغير كويتية وترغب في الحصول علي الجنسية الكويتية مطلقة أو أرملة فلابد أن تحضرها بنفسها وتقوم بطلب الجنسية.

يجب أن تتم الزوجة الغير كويتية مدة لا تقل عن خمس سنوات زواج من زوجها الكويتي حتي تمنح الجنسية الكويتية.

لابد أن يتم منح الجنسية الكويتية من وزير الداخلية الكويتي.

الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الممنوحة لهم

هناك أسباب قد تدفع الحكومة الكويتية إلي سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص التي تم منحها لهم من قبل, فلابد علي كل من منح الجنسية الكويتية أن يقرأ هذه الأسباب التي قد تؤدي إلي سحب الجنسية الكويتية منه.