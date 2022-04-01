نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقاط مكافأة التمويل التأجيري من مصرف الراجحي بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقاط مكافأة التمويل التأجيري هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي, حيث يتم احتساب نقاط التمويل التأجيري عند أستخدام تطبيق الراجحي. ويمكن استخدام هذه النقاط في العديد من الاتجاهات التي يمكن للعميل الاستفادة منها. ويعد مصرف الراجحي هو أحد اهم المصارف التمويلية الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي لديها فروع في معظم أنحاء المملكة. ويسعي المصرف دائما لتقديم العديد من العروض والحلول التمويلية ومنها تمويل شراء سيارة وذلك في مجال السيارات, كما يقدم المنتج التمويلي الخاص بالعقارات في اتجاه البناء وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل نقاط مكافأة التمويل التأجيري وما هي طريقة الحصول عليها وكيفية الاستفادة منها خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

نقاط مكافأة التمويل التأجيري

النقاط المكافأة للتمويل هو برنامج ولاء والذي يمكن العملاء من الحصول علي نقاط يتم احتسابها عند استخدام تطبيق الراجحي يمكن الاستفادة منها في العديد من الاتجاهات, وهذه الاتجاهات تتمثل في الأتي:

استبدالها لدي مجموعة كبيرة من المتاجر الكبيرة وشركاء مصرف الراجحي وشراء بضائع مختلفة.

يمكن أيضاً إهدائها لأحد أفراد العائلة أو الأشخاص التي ترغب في مجاملتهم علي هيئة رصيد.

يمكن أيضاً القيام بالتبرع بها لدي أي جهة.

كيفية الحصول علي نقاط مكافأة التمويل التأجيري

أعلن مصرف الراجحي عن انه يمكن القيام بالحصول علي هذه النقاط التابعة لبرنامج ولاء وذلك تلقائيا من خلال استخدام تطبيق الراجحي أثناء التمويل التأجيري الذي تقوم به.

شروط الحصول علي النقاط المكافأة من مصرف الراجحي

أوضح مصرف الراجحي أنه يمكن القيام بالحصول علي النقاط بعد توافر بعض الشروط والضوابط التي وضعها المصرف وهي كالتالي:

التسجيل في تطبيق مصرف الراجحي.

أقل قيمة للدخل للعميل لا تقل عن (2000) ريال سعودي شهرياً.

أقل قيمة للدخل للعميل المتقاعد لا تقل عن (1900) ألف ريال سعودي شهريا.

ألا يزيد سن العميل عن 60 سنة.

مثال توضيحي لطريقة احتساب نقاط المكافأة

في حالة تأجير السيارات الموحد- القنوات الرقمية فإن فإن نقاط التي يتم تجميعها 50K والتي تمثل مبلغ 200 ريال سعودي.

وقد أوضح المصرف أنه يمكن القيام بالتسجيل للحصول علي المكافأة عند الدخول إلي تطبيق الراجحي واختيار بند مكافآت وسيقوم النظام بتحويل إلي صفحة تقوم بإظهار المميزات المتاحة والتسجيل والإشتراك بسهولة.