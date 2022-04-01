نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي اسعار المخالفات المرورية الجديدة 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون المخالفات المرورية هو أحد القوانين المهمة التي سنتها الهيئة العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية، ينص القانون على غرامات لكل مخالفة لقواعد المرور، حسب نوع المخالفة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار المخالفات المرورية الجديدة لعام 2022 فتابعونا. الأسعار الجديدة للمخالفات المرورية 2022 أعلنت المديرية العامة للمخالفات المرورية منذ وقت ليس ببعيد، عن قرار جديد بشأن المخالفات المرورية، حيث قررت جدول المخالفات وتغييرات الأسعار لكل مخالفة ونوعها، ونشرت: تتعلق بمخالفات الخزينة بمبلغ (100-150) ريال سعودي ليس لدي رخصة قيادة صالحة.

قم بقيادة السيارة في المكان الخطأ.

اترك السيارة مفتوحة وضعها في وضع العمل.

انتهاك الإشارة.

يرجى ركن سيارتك في مكان غير محدد.

لا تسمح للمشاة بعبور الطريق في المنطقة المخصصة. (150-300) ريال مبلغ مخالفات مالية لا تستخدم إشارات المرور.

انتهاك قواعد استخدام العاكس.

استخدم المصابيح التي لا تلامس دون التقيد بالقواعد.

العودة إلى الطريق التي يزيد ارتفاعها عن 20 مترًا.

قم بالقيادة بدون رخصة قيادة.

لا تخضع المركبات لفحوصات فنية منتظمة.

مخالفة قواعد المرور.

سوف أقابلك على الفور.

الاستخدام غير السليم لأجهزة الإنذار في السيارة. (300-500) الانتهاك الاقتصادي للريال السعودي الرجاء التخلص من القمامة من السيارة أثناء القيادة.

وتيرة بطيئة تعيق حركة السيارة.

لا تستخدم مقاعد الأطفال.

اضغط على الفرامل فجأة.

القيادة برخصة منتهية الصلاحية.

اترك الطفل بمفرده في السيارة لمدة 10 سنوات على الأقل.

قلق بشأن شيء آخر أثناء القيادة. (500-900) مخالفة اقتصادية بمبلغ ريال سعودي لا تتوقف عند إشارة المرور.

مطاردة سيارة الطوارئ.

قف في منتصف الطريق.

قيادة السيارة بدون ملكية. (1000-2000) ريال سعودي مخالفة مالية قف بحزم على خطة السكة الحديد.

قيادة سيارة بلوحة ترخيص تالفة.

عبور المشاة للطريق السريع. (3000-6000) مخالفة اقتصادية بمبلغ ريال سعودي القيادة بسرعة كبيرة.

تجنب الأضواء الحمراء.

تجاوز حافلة المدرسة.

القيادة بدون لوحة ترخيص.

تمشي الحيوانات في منتصف الطريق. بشأن مخالفة مالية بمبلغ (5000-1000) ريال سعودي القيادة تحت التخدير.

استخدام الألواح المقلدة.

إخفاء رقم الهيكل.

تزاوج الحيوانات.

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