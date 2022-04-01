موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، حيث إن ذلك السؤال هو أحد الأسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وذلك لأن يعرفون الموعد الذي ستقوم الوزارة فية بعملية صرف المكرمة المقدمة من الملك سلمان للمواطنين في المملكة.

المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

المكرمة الملكية أو كما يطلق عليها مكرمة الملك سلمان هي أحد المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إلى العديد من المواطنين من أجل مساعدتهم على تحسين مستوي الدخل الشهري لهم في هذا الشهر المبارك وتوفير لهم مبلغ من المال يساعدهم على صرف الاحتياجات الأساسية من الغذاء والشراب طوال أيام الشهر.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

خصصت وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وهذة الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المستفيد من المعاش مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

إن لا يكون الدخل الشهري له يزيد عن 3 الاف ريال سعودي.

يشترط إن يكون من ضمن مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

إن لا يكون ممتلك لأحد المشروعات الصناعية أو التجارية في السعودية.

إن كان مقيم في خارج المملكة يجب إن يمر ثلاث أشهر على إقامتة في المملكة.

يجب إن يكون غير حاصل على أي من المساعدات الحكومية.

يشترط إن يكون مستقل السكن.

موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

حتي الأن لم تقوم وزارة الموارد البشرية بنشر أي اخبار عن موعد صرف المكرمة للمستفيدين ولكن ستقوم بصرفها بعد إن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي هذا الشهر والمساعدات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ويمكن الاستعلام عن صرف المكرمة إلكترونياً عبر الأتي: