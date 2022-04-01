سلفاكير يوافق على مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وافق على مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات فى جنوب السودان، الذى سلمه الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى الرئيس سلفاكير ميارديت.





وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان اليوم الجمعة، أن ميارديت، استقبل فى جوبا نائب رئيس مجلس السيادة، بحضور وزير الدفاع السودانى المكلف الفريق الركن يس إبراهيم، والسفير السودانى بجوبا جمال مالك، وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة الترتيبات الأمنية بجنوب السودان.

حضر اللقاء من جانب حكومة جنوب السودان، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، ووزير رئاسة الجمهورية ماريال بنجامين، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن ايليا، ووزير الخارجية ماييك ايى.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، فى تصريحات صحفية، بحكمة وعزيمة الرئيس سلفاكير، الذى أعلن موافقته الفورية على المقترح، مقدما بذلك تنازلات من أجل تحقيق السلام.

وأوضح أن الرئيس سلفاكير، أبدى جدية والتزاما بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام، لينعم مواطن جنوب السودان، الذى عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، بالأمن والاستقرار.

ودعا مواطنى جنوب السودان إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى تقويض عملية السلام، مؤكدا أنه ظل يتابع التطورات الأخيرة مع جميع الأطراف، وتلقى تأكيدات بأن ما يثار عن مظاهر عسكرية أمر روتينى لا يشكل تهديدا لأى طرف.

وطالب المجتمع الدولى بدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة، لافتا إلى أنهم كمراقبين وضامنين لاتفاق السلام، سيعملون على وضع رؤية تسهم فى تمتين جسور الثقة، وتساعد الأطراف على المضى قدما فى استدامة السلام.

ومن جانبه، أشاد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك، بجهود الفريق أول دقلو وحرصه وصبره على تحقيق السلام فى جنوب السودان، مشيرا إلى أن التوترات التى حدثت مؤخرا يقف خلفها أعداء السلام، الذين لا يريدون استقرار جنوب السودان.

ونفى بشكل قاطع حدوث انفلاتات أمنية بجنوب السودان، معتبرا أن ما يثار، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال إن بلاده لن تعود للحرب مجددا، وأنهم لن يسمحوا بإفشال اتفاق السلام، مشددا على أن الأيام المقبلة ستشهد تقدما فى بند الترتيبات الأمنية، بعد موافقة الرئيس سلفاكير على جميع المقترحات التى قدمها السودان.

وأشار إلى تواجد القوات داخل المعسكرات وبدء ترتيبات التخرج إيذانا بدخول مجموعات جديدة.