الرئيس التونسى: الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدرات الشعب وحاول الانقلاب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن التعاطى مع القضايا الراهنة يجب أن يكون فى إطار مقاربة وطنية وعلى أن الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدرات الشعب ونكل به، أو حاول الانقلاب على الدولة والمس من استمراريتها ووحدتها.





جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، بقصر قرطاج، اليوم الجمعة، وفقا لبيان الرئاسة التونسية. ومن ناحية أخرى، ذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الجمعة - أن الرئيس التونسى التقى عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، بقصر قرطاج، حيث أكد قيس سعيد- خلال اللقاء- على أهمية اعتماد مخرجات الاستشارة الإلكترونية من أجل بناء حوار وفق مقاربة وطنية للقضايا الراهنة بمشاركة فاعلة من قطاع المحاماة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب التونسى وآماله.

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