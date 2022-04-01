الجزائر: غدا السبت أول يوم من شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة الجزائرية للمواقيت الشرعية قد عقدت اجتماعا، مساء اليوم، لتحرى هلال شهر رمضان.
وهنأ الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى خطاب له، الشعب الجزائرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا تبون الجزائريين إلى اغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم والابتعاد عن الاستهلاك المفرط وسوء التبذير.
كما حث الرئيس الجزائرى التجار، فى هذه المناسبة، إلى "عدم الانسياق للربح السهل، وأن يكونوا رحماء بالمواطنين".
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