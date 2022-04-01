جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للسفارة الروسية بالقاهرة على فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع لوزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، وهم أعضاء مجموعة الاتصال العربية الخاصة بأوكرانيا أن يشاركوا مع أبو الغيط بالمباحثات المقبلة فى موسكو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط وأعضاء «الاتصال العربية» بأوكرانيا يزورون موسكو الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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