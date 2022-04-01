مفتى تونس: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وسبق أن أعلنت عدد من الدول العربية من بينها الإمارات والسعودية والعراق والبحرين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة "1443هـ- 2022م".. فيما أعلنت سلطنة عمان والمملكة الأردنية أن بعد غد الأحد هو غرة الشهر الكريم.

ففى الإمارات.. أعلنت لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمى وزير العدل الإماراتى، أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفى العراق.. أكد الوقف السنى، أن يوم غد أول أيام شهر رمضان.

وفى السعودية.. أشار الديوان الملكى السعودى إلى أن غدا غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وفى البحرين.. أوضحت هيئة الرؤية الشرعية البحرينية أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفى سوريا.. أكد المجلس العلمى الفقهى فى وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفى لبنان، أعلن مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم غد السبت.

وفى السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامى السودانى أن يوم غد السبت، هو غرة شهر رمضان.

وفى ليبيا، أوضحت دار الإفتاء الليبية أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.

أما فى سلطنة عمان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفى المملكة الأردنية.. أشار مفتى عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة إلى أن يوم بعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.