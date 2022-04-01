انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية فى حوض بناء سفن بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، قالت الشرطة الألمانية إن دوى الانفجار سمع فى جميع أنحاء المدينة مشيرة إلى أنه تم العثور على القنبلة أثناء أعمال تنقيب فى قاعة بموقع شركة طتيسين كروب لصناعة الحديد داخل فرع للأنظمة البحرية.

وتم إخلاء منطقة حوض بناء السفن الواقع على الضفة الشرقية من مدينة كيل وبحسب الشرطة لم يكن هناك خطر على السكان خارج المنطقة.