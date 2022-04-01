وزيرة خارجية ألمانيا تهنئ المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت أنالينا بيربوك- فى رسالة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية على موقع "تويتر": "أود أن أهنئ المسلمين حول العالم بقدوم شهر رمضان المبارك خاصة عندما يشعر الناس بالقلق من الحرب والعنف.. هو شهر التأمل والمصالحة والتجمع.. أتمنى لكم رمضان مبارك، وأن تنعموا فيه بسلام".

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