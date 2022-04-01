بايدن: أكثر من 30 دولة ستلجأ إلى احتياطها النفطى الاستراتيجى أسوة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال بايدن، فى إشارة إلى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة: "إنه اليوم عقد أكثر من ثلاثين بلدا اجتماعا طارئا وقررت أن تضخ فى السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن أمس أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط.

ويسعى بايدن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أسعار الخام بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية فى نوفمبر المقبل.