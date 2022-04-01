أوكرانيا ترفض التعليق على اتهام روسيا كييف بقصف مستودع وقود في بيلجورود

جدة - نرمين السيد - رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، التعليق على مزاعم روسية بوقوع غارة لطائرات هليكوبتر أوكرانية على مستودع وقود فى مدينة بيلجورود بجنوب روسيا.





وقال موتوزيانيك، فى بيان تلفزيونى، اليوم الجمعة: "أود أن أؤكد أن أوكرانيا تنفذ عملية دفاعية ضد القوات الروسية فى أوكرانيا، وهذا لا يعنى أن أوكرانيا يجب أن تكون مسئولة عن كل سوء تقدير أو حدث أو كارثة وقعت على أراضى الاتحاد الروسى".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التى نشهد فيها مثل هذه الاتهامات، لذلك لن أؤكد أو أنفى هذه المعلومات".

وفى وقت مبكر من صباح الجمعة، اندلع حريق هائل فى مستودع وقود فى بيلجورود، وهى مدينة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وقالت روسيا إن غارة جوية لطائرات هليكوبتر أوكرانية هى السبب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم، إن الضربة المزعومة قد يكون لها تأثير سلبى محتمل على المفاوضات بين كييف وموسكو وإنه من المقرر أن تستأنف المحادثات بين البلدين.