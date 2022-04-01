مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لمصلحة فلسطين

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لمصلحة فلسطيناعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارين لمصلحة فلسطين حول حق تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات.

وصوتت 41 دولة لمصلحة قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره” و3 ضده بينما امتنعت 3 دول عن التصويت وذلك في ختام أعمال دورة المجلس الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

كما صوتت 38 دولة لمصلحة “قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” و4 دول ضده وامتنعت 5 دول عن التصويت.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرارين بالأغلبية العظمى مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يجزأ.

وشدد المالكي على أنه يجب إعمال القانون الدولي لحصول الشعب على حقوقه ومساءلة كيان الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية وعلى رأسها جريمتا الحرب والابارتهايد ومواجهة الاستيطان الاستعماري مطالباً الدول التي لم تدعم القرارين بأن تخجل من نفسها وأن تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي.

وأشار إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولاً إلى تفكيكها وإزالتها فوراً موضحاً أنها جزء من منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام.

ودعا المالكي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولاً إلى تنفيذ حقه في تقرير المصير.