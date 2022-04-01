نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اول رمضان 2022 في ألمانيا وفقًا لحساب رابطة العالم الإسلامي ببرلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اول رمضان 2022 في ألمانيا وتحديدًا في برلين، ورغم أنها دولة أوروبية إلا أن المسلمون فيها يحتفلون بشهر رمضان ويقيمون العبادات، ويبحثون عن مواعيد الصلاة وساعات الصيام وغيرها من التفاصيل، ونحن نوضح كل ذلك عبر موقعنا لمتابعينا من كل دول العالم.

موعد اول رمضان 2022 في ألمانيا

وقد نشر عبر الوسائل الاعلامية في برلين أن يوم السبت 2 ابريل هو أول أيام شهر رمضان، ووفقًا لحساب رابطة العالم الإسلامي ببرلين أن وقت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:36 صباحًا.

أما عن أذان المغرب لأول أيام شهر رمضان فسوف يكون في تمام الساعة 7:42 مساءًا وبهذا تكون ساعات الصيام في ألمانيا حوالي 15 ساعة و6 دقائق، وبهذا يجتمع العالم كله على فرحة هذا الشهر الكريم.

المسلمون في برلين يحاولون بشتى الطرق الاحتفال فيجتمعون في موائد إفطار جماعية في الأماكن الواسعة والاجتماعية، ولهذة التجمعات فرحة خاصة تجمعهم مع حرصهم على الصلوات وصلاة التراويح وتساهم الحكومات في توفير كل ما يساهم في تلك الفرحة لإسعاد الشعب الألماني وخاصة المسلمون منهم مثل باقي الاحتفالات الأخرى.

شهر رمضان شهر الخير لكل مسلمين العالم

رغم اختلاف اللغات والشعوب إلا أن الدين الإسلامي يجمع كل تلك الشعوب على شعائر واحدة، وعبادات هامة ومن أهمها صيام شهر رمضان الكريم وما يتبع ذلك من عبادات.

لهذا يعد شهر رمضان مميز على مدار العام في الاحتفالات والصيام وغيرها من الطقوس الإسلامية.

ويتوفر في الدول الأوروبية لجان توعية ومعرفة لشرح العبادات لمن يعتنقون الإسلام حديثًا.

وشرح قيمة الصوم والثواب الكبير من رب العالمين بأن جعل الصوم فحسب هو العبادة التي يجازي بها عبادة، عن الحديث القدسي “كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”

شهر رمضان الكريم شهر العتق من النار

مع الكثير من الفضل لهذا الشهر المبارك فضله في أنه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار.

كما روي عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ففي الطاعة والعبادة الاقتراب من رحمة رب العالمين ومع تجنب نواهيه ننال الخير وتعتق رقابنا من نار جهنم.