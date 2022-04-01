HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني وشروط القبول الموازي

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني وشروط القبول الموازي نستعرضها مع حضراتكم الان، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد حول تلك النتائج فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب، لذا نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الكشف والاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً وبشكل مبسط

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أصبح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخرا واحدة من أكثر المواقع التي تتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل بعد بيان وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف عن نتائج القبول الموازي بعد بيان معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي، حيث نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان خطوات الكشف عن تلك النتائج عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث يتزايد البحث من قبل عدد كبير من أبنائنا الطلاب رغبتاً لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون نتائج القبول الموازي أمامكم على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق