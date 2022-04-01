احتدام المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلى فى الضفة قبيل رمضان

جدة - نرمين السيد - شهدت مُحافظات الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلى ارتقى فيها شهيد، وسقط مصابون بالرصاص الحى والمطاطى، وأصيب آخرون بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع، فى يوم "جُمعة" تصاعد فيه العُنف، بشكل استثنائى، قبيل حلول شهر رمضان.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن أسيرا محررا يدعى أحمد الأطرش، استشهد بالرصاص الحى فى الرأس خلال اشتباكات فى مدينة الخليل الواقعة فى جنوب الضفة، موضحة أن الشهيد سبق أن قبع فى سجون الاحتلال ست سنوات، وأصيب العشرات من الفلسطينيين بالاختناق وبالرصاص المطاطى فى الخليل فى المدينة التى تضم الحرم الإبراهيمى، والتى تتجسد فيها كل معانى العنصرية والاستعمار.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحى فى اليد والقدم، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلى مسيرة انطلقت من قرية بلعين غرب رام الله فى وسط الضفة، إحياءً لذكرى يوم الأرض.

وفى قرية دير غسانة بالمحافظة ذاتها، أصيب شابان آخران بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عقب اقتحام القرية.

وفى مُحافظة نابلس الواقعة بين رام الله وجنين بشمال الضفة الغربية، أصيب فلسطينى بشظايا قنبلة صوت فى عينه، فيما أصيب آخر بالرصاص المطاطى فى الفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال فى قرية "قريوت"، وذلك بعد اقتحام مستوطنين للقرية وتوفير قوات الاحتلال الحماية لهم ما دفع المواطنين الفلسطينيين إلى التصدى لهم ليتدخل الجيش بقمعهم.

وفى بلدة "بيتا" وقرية "بيت دجن"، فى جنوب وشرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطى، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

وفى محافظة قلقيلية، فى شمال غرب الضفة، والمُحاصرة بشكل شبه كامل بالجدار العازل أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطى وبالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.