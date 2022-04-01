عاجل.. مفتى الأردن يعلن الأحد أول أيام رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن مفتى عام الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية رصد هلال رمضان التى أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم الجمعة، أن يوم بعد غد الأحد، الموافق الثالث من شهر نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.





ورفع المفتى، بهذه المناسبة إلى الملك عبد الله الثانى، وولى عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثانى والأسرة الهاشمية والشعب الأردنى أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله تعالى بأن يحفظ الأردن قيادة وشعباً وأن يجعل الله هذا الشهر شهر خير وبركة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وان يجنبنا الأسقام والأمراض على الأمتين العربية والإسلامية. وقال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال رمضان المبارك لعام 1443هـ، حيث لم يثبت رؤية هلال رمضان فى هذه الليلة. وأضاف أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية اجتمع، وبعد أن اطلع على نتائج التحرى لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته وأطواره ثبت لدى المجلس أن يوم غد السبت الموافق الثانى من إبريل لعام 2022 للميلاد، هو المتمم لشهر شعبان، بحيث يكون يوم الأحد الثالث من إبريل لعام 2022 هو الأول من شهر رمضان المبارك

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