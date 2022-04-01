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عمر شويل - جدة ما هو دوام الجامعات في رمضان 2022 في السعودية ٬ مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة قرارات تتعلق بمواعيد العمل بالجامعة خلال شهر رمضان ، من حيث تحديد ساعات العمل لجميع الطلاب. من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل ساعات العمل بالجامعة خلال شهر رمضان الكريم .

ما هو دوام الجامعات في رمضان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن مجموعة من القرارات التعليمية المتعلقة بحضور الجامعة خلال شهر رمضان ، تماشياً مع تقدم العملية التعليمية ، بناءً على اللوائح الداخلية لكل جامعة ، حيث تختلف اللوائح من جامعة إلى أخرى. لكن بحسب الاتجاه العام ، هناك خطة لتقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان ، وذكرت جامعة الملك سعود أن ساعات العمل اليومية في كليات الجامعة تبدأ من الساعة 10.00 صباحًا حتى 3.00 عصرًا.

دوام الدراسة في رمضان لمدارس التعليم المستمر

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك في مدارس التعليم المستمر المختلفة سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ، وأن تبدأ الدراسة في التاسعة مساءً وتنتهي وفق الجدول الأكاديمي لكل صف. أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية تحديد وقت الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة. قامت الوزارة بإلغاء النماذج التشغيلية منذ بداية الفصل الدراسي الثالث هذه النماذج التي تم اعتمادها في الفصلين السابقين. وأعادت الوزارة مواءمة الصباح ، وألغت المسافة المادية بين الطلاب ، وأعادت الإذاعة المدرسية والأنشطة اللامنهجية ، لكنها واصلت تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة التي أقرتها وزارة الصحة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان

أقرت وزارة التربية والتعليم السعودية مواعيد بدء اليوم الدراسي وانتهائه خلال شهر رمضان المبارك. فيما يلي تفاصيل قرارات الوزارة المتعلقة بشهر رمضان:

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية المواعيد المقررة للمدارس الحكومية والخاصة في مختلف محافظات المملكة للفصل الدراسي الثالث ، وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن اليوم الدراسي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءا. الصباح.

وبينت الوزارة أن المدة المقررة للجلسة 35 دقيقة.

بدأت ساعات عمل الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثالث منذ يوم الأحد الماضي.