نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤية شهر رمضان 2022 في السعودية وعدد ساعات الصيام في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رؤية شهر رمضان 2022 في السعودية لها مراسم متعددة، فقدوم الشهر المبارك له طقوس في الاحتفال والفرحة بالمملكة ولكل دولة طريقة خاصة للاحتفال بالشهر المبارك، ولكن يتابع المسلمون في السعودية ميعاد رؤية الهلال لانتظار تلك الاحتفالات والإعداد لها.

رؤية شهر رمضان 2022 في السعودية

تختلف رؤية هلال رمضان قليلا من دولة لأخرى ولكن هذا لتغير الحسابات الفلكية، لهذا صرحت المحكمة العليا بالمملكة أن استطلاع هلال شهر رمضان يتم يوم 29 من شهر شعبان الموافق لأول يوم في أبريل 2022 وتكون نهايته مع غروب أول يوم من شهر مايو، وقد أكد الأمر الدكتور خالد الزعاق وهو رئيس المرصد الفلكي بالزعاق في المملكة.

وفي شهر رمضان تكون أفضل الاحتفالات في السعودية، من حيث تحضير أشهى الأطعمة ومظاهر الفرح من زينة وحلوى وملابس وأجواء اسلامية متميزة لتكون الفرحة تناسب كل الأعمار، ولكن لابد من استغلال شهر رمضان في المزيد من العبادات وحفظ القرآن الكريم والدعاء لله بكل ماتتمنى من خير لأنفسنا ولأسرتنا وكل المسلمين، وتزيد الأعداد الوافدة للسعودية من كل الدول الإسلامية في شهر رمضان لإتمام عمرة رمضان وحتى ينالوا المزيد العفو والغفران.

عدد ساعات الصيام في المملكة

من الأمور التي تتعرض لكثير من البحث الآن معرفة عدد ساعات الصيام في السعودية، لأن قد يكون الجو حار إلى حد ما وهذا المناخ مسبب للجفاف والعطش وعلى ذلك قد أشار المتخصصون بالمملكة أن عدد ساعات الصيام حوالي 15 ساعة وهذا يعني أن السعودية تضاهي أغلب الدول العربية في ساعات الصيام، ويرجع كل ذلك للحسابات الفلكية التي تدرس بدقة كل علامة توضح بداية شهر رمضان.

الصيام من أهم العبادات التي تهذب النفس وتجعل الفرد في طاعة ربه، لذلك يفضل أن نستغل تلك الأيام المباركة وما بها من ثواب وغفران الذنوب، ومع ساعات الصيام يفضل الذكر وقراءة القران والصلاة والكثير من الطاعات والعبادات، هذا إلى جانب مساعدة الغير والتصدق والزكاة عنا وعن الذرية والأموال لننال بر الأبناء والخير الكثير.