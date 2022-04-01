الإمارات تعزى كوريا الجنوبية فى ضحايا تحطم طائرتى تدريب

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، عن خالص تعازيه ومواساته إلى وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دو، فى ضحايا تحطم طائرتى تدريب تابعتين للقوات الجوية.





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