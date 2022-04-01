وزير الخارجية الصينى يبحث مع وزير الاستثمار الأوزبكى تعزيز التعاون الثنائى

وقال وانغ وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، : "إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأوزبكستان منذ 30 عامًا، تبادلت الدولتان الثقة والدعم، كما تعمقَ التعاون فى مختلف المجالات بشكل متواصل، ووصل إلى مستوى عالٍ غير مسبوق".
وأضاف أن الصين ستواصل دعم أوزبكستان فى استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية، وأنها على أهبة الاستعداد للعمل معها على تطبيق التوافق الهام الذى توصل إليه زعيما الدولتين، لتدعيم تنمية العلاقات الثنائية.
من جانبه، قال أومورزاكوف إن بلاده ملتزمة بشدة بمبدأ صين واحدة، ومتمسكة بتعميق العلاقات الثنائية الودية، موضحًا أن أوزبكستان تقدر إنجازات التنمية الصينية، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الصينية فى الحوكمة، وخاصة خبرتها فى الحد من الفقر.
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