عاجل- العراق يعلن السبت أول أيام شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وصدر بيان عن المجمع الفقهى العراقى وديوان الوقف السنى تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن يوم غد السبت المواقف 2-4-2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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