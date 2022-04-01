النائب العام اللبناني يطلب تجميد أصول حاكم البنك المركزي

قال مصدر قضائي كبير، إن النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية، الاثنين، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.
وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
وأكد المصدر القضائي الكبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات، بعث الأربعاء، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال، لكنه لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات لبنانية أو أجنبية مع حاكم المصرف المركزي.
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