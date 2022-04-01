أوكرانيا تقصف خزانا للوقود بروسيا
أعلن رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.
وذكر المسئول الروسي وفق وكالة الانباء الروسية تاس "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".
وأضاف "يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر".
وتابع "لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أماناً".
وأكد غلادكوف أن الوضع في مجال الوقود في المقاطعة لا يزال مستقراً بالرغم من الحريق وانه "بسبب الحريق الكبير في مستودع النقط نقوم بتغيير السلاسل اللوجستية لإمدادات الوقود إلى محطات البنزين. الوضع مستقر. لم نشهد ولا نشهد ولن نشهد نقصا في الوقود".
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