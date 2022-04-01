الاردن .. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون الانتخاب

دوت الخليج :- أقر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022. وكما سمح النواب للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح، على أن يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

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