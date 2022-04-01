نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية لتعرف على طريقة طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، بالإضافة إلى شروط الموافقة على طلب المساعدة، كما يبحث الكثيرين عن طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز لتقديم طلب المساعدة، وذلك ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن تقديم الطلب للحول على المساعدة من خلال التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية على الإنترنت، أو من خلال التواصل مع المؤسسة من خلال الاتصال على الرقم المباشر “485232658966”، ويمكن التواصل لجميع المواطنين السعوديين من خارج المملكة وذلك من خلال الرقم “920030003”.

كما يمكن إرسال طلب المساعدة على عنوان المؤسسة وهو 38 المراجعات 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة، السعودية.

طريقة كتابة طلب المساعدة

لكتابة طلب مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة الحاكمة يجب أن يعتمد الطلب على الأسلوب الراقي والجيد، وسنوضح لكم ذلك الآن:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

أتقدم لسيادتكم بطلب للحصول على مساعدة “ذكر نوع المساعدة”، مع توضيح أسباب طلب المساعدة

وأتمنى من سيادتكم النظر لحالتي ووضع المادي والموافقة على طلبي “مع أرفاق المستندات التي تثبت الأزمة والحاجة لطلب المساعدة”

اسم صاحب الطلب/..

العنوان/..

رقم الجوال/..

شروط الموافقة على طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يشترط تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن للمساعدة. يشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. عدم الحصول على المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد سابقاً.

وقد عرف الأمير عبد العزيز بن فهد بمساعداته الإنسانية التي يقدمها لجميع المحتاجين داخل السعودية، فصاحب اليد الكريم لا يرد طلب مساعدة لمواطن سعودي بعد التأكد من أستحقاقه لها، نتمنى لجميع المواطنين التوفيق في طلبهم والحصول على المساعدة المرغوب فيها.

وقدمنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد، وشروط الموافقة على الطلب وطريقة كتابة طلب المساعدة، في انتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائماً.