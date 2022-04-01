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عمر شويل - جدة ماهي إجازات شهر رمضان 1433 في السعودية للقطاع العام والخاص والطلاب ، هي اجازات رسمية يوافق عليها القانون السعودي لجميع فئات المجتمع من أجل إتاحة الفرصة للاحتفال بالمناسبات الدينية المتميزة ، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على تفاصيل إجازات رمضان 2022 للقطاعين العام والخاص والطلاب ، وعيد الفطر 1443.

ما هي إجازات شهر رمضان 1443

ينص القانون في المملكة العربية السعودية على منح الإجازات الرسمية لموظفي القطاعين العام والخاص والعاملين والطلاب بما في ذلك شهر رمضان المبارك. والتي يحصل عليها الموظف بضمان الحصول على راتب كامل دون أي استقطاعات. وكذلك على صاحب العمل أو المؤسسة الخاصة منح عماله الإجازة التي يوافق عليها القانون السعودي بعدم الوقوع في الانتهاكات.

إجازة رمضان للقطاع الحكومي

تبدأ العطلة الرمضانية للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 الموافق 26 أبريل 2022 وتستمر حتى يوم الجمعة 5 شوال 1443 الموافق 6 مايو 2022 أي لمدة 10 أيام كاملة ، وذلك وفق ما نص عليه النظام السعودي لعطلة المؤسسات الحكومية.

إجازة رمضان للعاملين في نظام العمل

حدد القانون السعودي في نظام العمل مجموعة الإجازات التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في نظام العمل السعودي ، وهذه الإجازات هي على النحو التالي:

الإجازة الأسبوعية: هي الإجازة التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت. وتحدد وفق النظام الداخلي في القطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر: وهي إجازة العاملين في القطاع الخاص لمدة 4 أيام ، والقطاع الحكومي لمدة 10 أيام.

إجازة عيد الأضحى: وهي إجازة يحصل عليها موظف القطاع الحكومي لمدة 10 أيام . تبدأ من الخامس من ذي الحجة حتى اليوم الخامس عشر ، فيما يحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم. يوم عرفة.

عطلة يوم التأسيس: هي 22 فبراير من العام الميلادي ، ويتم الحصول عليها من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

إجازة العيد الوطني: هي عطلة يأخذها موظفو القطاعين العام والخاص في 23 سبتمبر.

إجازة رمضان للقطاع الخاص

يحصل الموظف في القطاع الخاص على اجازة رسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك وعدد الايام 4 ايام. تبدأ الإجازة في 30 رمضان 1443 الموافق 1 مايو 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 شوال 1443 الموافق 4 مايو 2022 واستناداً إلى المادة 24 من نظام العمل باللائحة.