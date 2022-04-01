كيفية الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وزارة العمل.. شروط التجديد 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة كيفية معرفة صلاحية تصريح العمل وشروط التجديد في وزارة العمل من أكثر الأسئلة شيوعًا والتي تحتاج إلى تجديد كل فترة وافد حتى انتهاء تصريح العمل، وهو تصريح عمل يسمح للوافدين بالعمل في المملكة، ولن يتمكن الوافدون من العمل في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء صلاحيتهم.

كيفية الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وزارة العمل

يمكنك التحقق من فترة صلاحية تصريح العمل الخاص بك من خلال طرق مختلفة مثل رقم الإقامة وجواز السفر والحدود وما إلى ذلك، والتقدم عبر الإنترنت.

يجب تجديد تصريح العمل قبل انتهاء صلاحيته لترحيل الوافدين والاستفسار:

قم بتسجيل الدخول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا. حدد الخدمات. الرجاء تحديد رخصة تجارية. انقر فوق الاستفسار حول صلاحية تصريح العمل. الرجاء إدخال تفاصيل مثل رقم واسم منزلك. أدخل الرمز في الحقل المقدم. انقر فوق بحث أو بحث. يتم عرض معلومات حول تصريح العمل وتاريخ تجديده.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الحدود

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المحافظة.

حدد الخدمة الإلكترونية وحدد الترخيص.

الرجاء تحديد تصريح العمل.

ثم انقر فوق طلب تاريخ التحديث.

أدخل رقم الحدود والرمز المكون من 4 أرقام في الحقول المقابلة.

انقر فوق بحث.

طريقة تجديد رخصة العمل إلكترونيًا

يمكنك تمديد تصريح العمل الخاص بك باتباع الخطوات أدناه لزيارة الموقع الرسمي للوزارة:

مدخل الموقع الرسمي للوزارة. حدد تحديث تصريح العمل. حدد من يجب أن يجدد تصريح العمل الخاص بك. يتم عرض المبلغ غير المسدد. حدد “إرسال” وأدخل رقم الدفع الخاص بك. انقر فوق موافق. سيتم دفع المبلغ. سيتم إرسال الرسالة إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل.

خطوات استخراج رخصة عمل

يمكنك الحصول على تصريح عمل عبر الإنترنت باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. اختيار الخدمة. بعد ذلك، الخدمات الإلكترونية. انقر لإصدار ترخيص جديد. ابحث عن فرع بالقرب منك وتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

شروط تجديد رخصة العمل بالسعودية

وضعت المملكة عدة شروط لتجديد تصاريح العمل، مؤكدة على أهمية وجوب تجديد العمالة الوافدة حتى لا يخضعوا للترحيل، ومن هذه الشروط:

في غضون 6 أشهر من انتهاء تصريح العمل.

كذلك يجب على الأجانب الاشتراك في خدمة بريد المملكة.

أيضا يجب أن يقضي الوافدون عامين من تاريخ الدخول إلى المملكة إذا رغبوا في تجديد تصريح عملهم لمدة ستة أشهر متتالية.

دفع أي مخالفات أو غرامات.

طريقة سداد رسوم رخصة العمل

يمكن دفع الرسوم بعدة طرق، ويمكن إجراء المدفوعات عبر الإنترنت من خلال رقم حسابك أو ماكينة الصراف الآلي، وتتمثل طريقة دفع رسوم تجديد الترخيص فيما يلي:

تجديد تصريح عمل من بنك الراجحي. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. حدد قائمة الدفع. ثم دفع فاتورتك. تسجيل حساب جديد. الرجاء إدخال رقم حسابك. أكد رغبتك في الدفع. فعل حسابك. سيتم إرسال رمز مكون من 4 أو 5 أحرف إلى هاتفك المحمول للتأكيد. أدخل رقمًا في الحقل المقدم. اتبع التعليمات وانقر فوق “الفاتورة” مرة أخرى. اضغط على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. سيتم إرسال رسالة تؤكد تجديد تصريح العمل.

تجديد رخصة العمل من الصراف الآلي

اذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي. الرجاء إدخال بطاقتك وكلمة المرور الخاصة بك. حدد خدمة الدفع. وزارة العمل رقم الدفع 050. الرجاء إدخال رقم تصريح العمل الخاص بك. بعدها انقر فوق “مبلغ الدفع”. سيتم خصم المبلغ من حسابك وسيتم تجديد تصريح العمل الخاص بك.

في نهاية المقال أوضحنا كيفية التعرف على صلاحية تصاريح العمل في وزارة العمل وشروط التجديد في المملكة، حيث تتراوح تكلفة تجديد تصريح العمل في المملكة من 100 إلى 700 ريال، وفي حال تأخر تجديد تصريح العمل وتجاوزت خبرة العمل 6 أشهر يجوز ترحيل الوافد.