نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أذان الفجر وأذان المغرب رمضان 1443 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أذان الفجر وأذان المغرب رمضان 1443، يستقبل المسلمون في شتى بقاع الأرض شهر رمضان المبارك 1443 كل عام وأنتم بخير، ويبدأ طوال أيام شهر رمضان المبارك البحث بكثرة من قبل رواد الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة عن موعد أذان الفجر وأذان المغرب في المملكة العربية السعودية.

ثبوت رؤية هلال رمضان 1443

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء اليوم الجمعة ثبوت رؤيا هلال شهر رمضان 1443 هجرياً، حيث قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية أن دائرة الأهلة التابعة للمحكمة العليا تفيد بأن يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل من العام الميلادي 2022 هو غرة شهر رمضان المبارك 1443، حيث تم رصد رؤية شهر رمضان المبارك 1443 في حوطة وسدير وتمير، لتعلن بعدها المحكمة العليا أن أول أيام شهر رمضان 1443 هو يوم السبت الثاني من شهر إبريل.

موعد أذان الفجر وأذان المغرب

ومايهم كل المسلمين في شتى بقاع الأرض هو موعد أذان الفجر وأذان المغرب في كل مدينة أو محافظة، وذلك من أجل معرفة مواعيد الإمساك والفطور في كل يوم، وهو ماسنقوم بعمل تحديث يومي له بمشيئة الله تعالى من أجل أن تكون المواقيت معكم، حيث سيتم التحديث بشكل يومي لهذا المقال بإذن الله تعالى.

ومن المعلوم لدى الجميع أن الصيام يبدأ من وقت دخول الفجر ويستمر حتى غروب الشمس، وذلك وفقاً للآية الكريمة التي ذكرت ذلك في سورة البقرة قال الله تعالى: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”، حيث مع بدء أذان الفجر يتوقف الصائم عن الأكل والشرب والجماع، ويبدأ في الإفطار عند أذان المغرب.

وقد خصصنا لكم بعض المدن السعودية التي سنقوم بضع مواقيت صلاة الفجر وصلاة المغرب كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك 1443 وهي مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفي حال رغبتكم في وضع المدينة التابعة لكم ضمن المدن المحددة يمكنكم وضع تعليق أسفل المقال به اسم المدينة التي ترغبون في معرفة مواعيد أذان المغرب والفجر في كافة أيام رمضان.

موعد أذان الفجر وأذان المغرب أول أيام رمضان 1443

وسوف يؤذن لأذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 1443 في مدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيؤذن للمغرب في الرياض في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي مكة المكرمة يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة وإحدى وخمسين دقيقة صباحاً، فيما سيكون موعد أذان المغرب في مكة المكرمة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المدينة المنورة سيبدأ أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة وأربعة وخمسين دقيقة صباحاً، فيما سيكون أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وتسع وثلاثون دقيقة مساءً.

وفي مدينة جدة سيؤذن لأول فجر من شهر رمضان في تمام الخامسة إلا دقيقتين صباحاً، فيما سيكون موعد أذان المغرب في مدينة جدة أول أيام رمضان في تمام الساعة السادسة واثنين وخمسون دقيقة.