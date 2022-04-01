نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالسعودية.. متى يغلق سوق الأسهم في رمضان 2022 – 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأسئلة التي تطرأ على ذهن هؤلاء الأشخاص المهتمين بعملية تداول الأسهم متى يغلق سوق الأسهم في رمضان 2022 – 1443 بالمملكة العربية السعودية، فمن المعروف أن أوقات العمل الرسمية في شهر رمضان عن باقي شهور السنة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، نتعرف من خلال السطور التالية على أوقات العمل في سوق الأسهم خلال الشهر الكريم.

متى يغلق سوق الأسهم في رمضان 2022 – 1443

تم الإعلان من قبل الشركة السعودية لتداول الأسهم أن مواعيد العمل والتداول ستبقى كما هي دون تغيير، كما جاء في الإجابة عن التساؤل الذي زاد البحث عن إجابة له متى يغلق سوق الأسهم في رمضان 2022 – 1443 فإن الشركة قد صرحت أن السوق سيغلق فقط في إجازة عيد الفطر المبارك أي من نهاية يوم الخميس الموافق 28 من شهر أبريل عام 2022، وحتى يوم الأحد بعد انتهاء الإجازة الموافق 8 مايو لنفس العام.

من الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن أنه سيبدأ مزاد الافتتاح في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا والغلق في الساعة العاشرة صباحًا، ثم يظل السوق مفتوح من بعد انتهاء جلسة الافتتاح وحتى الساعة الثالثة عصرًا وذلك في الدوام العادي.

مواعيد أسواق الأسهم

صرحت الجهات المختصة عن سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية أن مواعيد العمل بالسوق سوف تكون على النحو الآتي خلال شهر رمضان الكريم:

يفتح السوق يوميًا بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

كما أنه تم الإعلان عن موعد جلسة ما بعد التداول والتي ستبدأ منذ الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة الرابعة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه قد تم الإعلان عن فتح سوق السندات والصكوك منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

يتم فتح سوق المشتقات المالية منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا وذلك بشكل يومي فيما عدا الإجازة الأسبوعية المعتمدة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

علاوة على أنه قد تم الإعلان على استمرار جلسة ما بعد التداول من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على مواعيد الفتح والإغلاق لأسواق الأسهم بالسعودية خلال شهر رمضان 1443 -2022.