عاجل- إجراء روسى جديد بشأن تحويل الأموال

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد، وذلك بعد أن كان قد شدد القيود فى نهاية فبراير الماضى لتحقيق الاستقرار المالى.





وقال بيان للمركزى الروسى اليوم الجمعة: "لقد جرى تخفيف القيود المفروضة على تحويلات الأفراد للخارج، إذ سيسمح الآن للأفراد بتحويل أموال إلى الخارج بما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا".

وأوضح البيان أنه سيسمح للأفراد الآن فى الشهر الواحد بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات أخرى من حساباتهم البنكية.

وأضاف: "فى حال تنفيذ الحوالة بواسطة خدمات شركات صرافة دون فتح حساب، يسمح بتحويل ما يصل إلى 5 آلاف دولار شهريا"، مشددا على أن القواعد الجديدة تنطبق على المقيمين من البلدان التى لا تدعم العقوبات، وكذلك على غير المقيمين من جميع الدول الأخرى العاملين فى روسيا بموجب عقود العمل.

وتابع المركزى الروسى فى بيانه: "القواعد الجديدة ستكون سارية لمدة 6 أشهر فقط، وسيتم احتساب المبلغ بناء على سعر الصرف الرسمى للبنك المركزى فى تاريخ التحويل".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزى الروسى يعلق لمدة ستة أشهر الحوالات الخارجية للأفراد غير المقيمين من البلدان، التى تدعم العقوبات ضد روسيا، والذين لا يعملون فيها بعقود عمل، وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول.