وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المدير التنفيذى للوكالة، فاتح بيرول: "سنبحث التدابير التى يمكننا اتخاذها لضمان استقرار الأسواق النفطية"، وذلك خلال نقاش نظمته صحيفة "نيويورك تايمز".
فيما أوضحت وزارة الانتقال البيئى الفرنسية، أن "الاجتماع الاستثنائى لمجلس الحكام على المستوى الوزارى سيعقد بدعوة من الولايات المتحدة لتقييم وطأة الإفراج الجماعى عن مخزونات النفط، ودرس تدابير إضافية محتملة، مع الأخذ بالتطور السريع لوضع العرض العالمى للنفط والسوق النفطية الحالية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة أعلنت فى مطلع مارس الماضى، أن الدول الأعضاء ستفرج عن 60 مليون برميل من احتياطاتها النفطية للطوارئ، لإحلال الاستقرار فى السوق بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء أمس الخميس، ضخ مليون برميل من الاحتياطى الأمريكى يوميا فى السوق فى الاشهر الستة المقبلة، ما يوازى أكثر من 180 مليون برميل، وذلك ردًا على قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحويل مدفوعات الغاز الروسى إلى الروبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع استثانى لوكالة الطاقة الدولية بسبب أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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