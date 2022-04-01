المستشار الألمانى يزور إنجلترا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث الحكومة فى بيان أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سوف يستقبل المستشار الألمانى فى مباحثات ثنائية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتركز على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فضلاً عن القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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