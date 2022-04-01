عاجل- الإمارات تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرالديوان الملكى، والذى أعلن رسميا أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
كما أعلنت سلطنة عمان، اليوم، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
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